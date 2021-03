Holiday Park

Franse vrouw (43) is smoorverliefd op achtbaan: 'Ware liefde gevonden'

Gaëlle Engel gaat wel heel ver in haar liefde voor pretparken en achtbanen. De 43-jarige Franse vrouw beweert een liefdesrelatie te hebben met een rollercoaster. Ze is als een blok gevallen voor lanceerachtbaan Sky Scream in het Duitse pretpark Holiday Park.



Engel heeft haar voorliefde voor Sky Scream nooit onder stoelen of banken gestoken. Enkele jaren geleden kwam ze al in het nieuws toen ze zelf een schaalmodel van de attractie in elkaar geknutseld had. Nu storten Duitse en Britse persbureaus zich op haar bijzondere levensverhaal.

De Française is een objectofiel: ze voelt zich seksueel aangetrokken tot voorwerpen. In haar geval zijn dat pretparkattracties. "Sinds mijn tienerjaren kan ik al seksueel opgewonden worden van achtbanen", vertelt ze. "Maar sinds ik Sky Scream heb ontmoet, weet ik wat ware liefde is."



Mannen

De pretparkgek had eerder ook relaties met mannen. Dat beviel niet goed, geeft ze toe. "Ze hadden vaak alcoholproblemen. Dat was een moeilijke tijd voor me. Maar met Sky Scream voel ik me volkomen veilig." Helaas kan de vrouw haar 'partner' niet vaak zien. Daarom verzamelt ze souvenirs en andere objecten die haar doen denken aan de achtbaan.



Ook maakt Engel gedichten en schilderijen over de liefde die ze voelt voor Sky Scream. "Ik fantaseer voortdurend over de intieme relatie die ik ermee heb." De achtbaanminiaturen die ze produceert, ziet ze min of meer als kinderen die ze samen met de attractie heeft.



Bloederig

Sky Scream is een 55 meter hoge achtbaan met een topsnelheid van 100 kilometer per uur, gebouwd door de Amerikaanse firma Premier Rides. Passagiers worden tijdens een ritje meermaals vooruit en achteruit gelanceerd. De attractie heeft een bloederig horrorthema.



Holiday Park, waar de coaster staat, is onderdeel van de Plopsa Group. Het Belgische Plopsa-park Plopsa Coo was onlangs nog het decor van een bioscoopfilm over objectofilie: Jumbo. Daarin wordt een Franse vrouw verliefd op een thrillride.