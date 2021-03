Plopsa Station Antwerp

Smurfen mogen toch blijven bij Plopsa-pretpark in Antwerpen

De Smurfen blijven toch een onderdeel van het overdekte pretpark Plopsa Station in treinstation Antwerpen-Centraal. Nadat het noodlijdende Comics Station eind 2019 werd overgenomen door de Plopsa Group, zouden alle verwijzingen naar De Smurfen eigenlijk verwijderd worden.



Het was de bedoeling om een interactieve Smurfen-darkride om te vormen tot een attractie met Kabouter Plop. Nu blijkt dat Plopsa alsnog een deal gesloten heeft om de wereldberoemde blauwe figuurtjes te behouden. De Smurfen verdwijnen niet, bevestigt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof aan Looopings.

Andere striphelden die de transformatie van Comics Station naar Plopsa Station zullen overleven zijn Lucky Luke, Suske en Wiske, Urbanus, De Kiekeboes en Jommeke. Daarnaast komen er nieuwe attracties die in het teken staan van Piet Piraat, Mega Mindy, Bumba, Super Wings, K3, Wickie de Viking en Maya de Bij.



Verbouwing

De verbouwing van het park is momenteel in volle gang. Waarschijnlijk vindt de heropening komend najaar plaats. Dat is anderhalf jaar later dan oorspronkelijk gepland.