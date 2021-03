Ouwehands Dierenpark Rhenen

Ouwehands Dierenpark slaat terug naar Partij voor de Dieren: 'Niet goed geïnformeerd'

Ouwehands Dierenpark reageert op de aantijgingen van Partij voor de Dieren-lijsttrekker Esther Ouwehand. Zij vertelde afgelopen week in een interview dat dierentuinen wat haar betreft hun langste tijd gehad hebben. Daarbij noemde ze naamgenoot Ouwehands als voorbeeld.



"We moeten af van dieren fokken en levenslang opsluiten alleen voor het vermaak van de mens", zei de politica in gesprek met dagblad de Gelderlander. Haar partij wil dierentuinen omvormen tot opvangplekken voor dieren die niet terug kunnen keren naar het wild.

Maar Ouwehands Dierenpark doet toch ook aan soortbehoud, bijvoorbeeld door met ernstig bedreigde reuzenpanda's te fokken? "Ik vind het een rare gedachte dat je panda's in China op het vliegtuig zet naar Nederland om hier te gaan proberen ze zover te krijgen dat ze nageslacht produceren."



Verbaasd

Directeur Robin de Lange van Ouwehands Dierenpark zegt verbaasd te zijn over de uitspraken van Ouwehand. "Voor mijn gevoel was mevrouw Ouwehand niet goed geïnformeerd."



De dierentuinbaas vermoedt dat de PvdD-lijsttrekker niet weet waar ze over praat. "Uit haar woorden kon ik opmaken dat ze waarschijnlijk geen idee heeft wat er in een dierentuin allemaal gebeurt."



Transitie

De Lange wil het gesprek met haar aangaan, om te vertellen wat de missie van Ouwehands Dierenpark en andere Nederlandse dierentuinen is. "Die is helder: de liefde voor de natuur vergroten. Sinds ik hier ben begonnen, heb ik het park zien veranderen van plek waar dieren te zien waren, naar een natuurbeschermingsorganisatie. En die transitie blijft zich maar doorzetten."



Volgens de directeur is het juist heel logisch om dieren in Nederland te fokken in plaats van in het land van herkomst. "Wij importeren juist dieren omdat er in hun thuisland minder naar behoud van populaties wordt omgekeken. Daar ontbreekt het vaak aan geld, kennis en wil om die dieren goed te helpen."