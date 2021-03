Efteling

Sprookjesachtig uiterlijk voor nieuwe Efteling-vrachtwagen

Een nieuwe Efteling-vrachtwagen heeft een bijzonder uiterlijk gekregen. Op de vrachtauto prijken verschillende herkenbare Efteling-attracties en -sprookjesfiguren. Voor het project werd het Tilburgse drukwerkbedrijf Q-Promotions ingeschakeld.



De sprookjesachtige wagen wordt gebruikt door het centraal magazijn van de Efteling. Op de zijkanten zijn onderdelen zichtbaar van attracties als Symbolica, de Python, de Piraña, Max & Moritz en het Spookslot.

Verder bevat de kleurrijke collage herkenbare elementen uit sprookjes als Roodkapje, Pinokkio, De Indische Waterlelies en Hans en Grietje.



Prachtklus

"Een vrachtwagen vol wonderen", meldt Q-Promotions op LinkedIn. "We mochten de nieuwe Efteling-vrachtwagen voorzien van full colour-bedrukking, die we ter bescherming hebben afgewerkt met een matlaminaat." Het bedrijf spreekt over "een prachtklus om bij weg te dromen".