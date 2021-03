Nieuws

Grote verschillen in Spanje: sommige pretparken mogen open, andere niet

Er bestaan grote onderlinge verschillen als het gaat om de regels voor Spaanse attractieparken. Waar sommige pretparken in Spanje geen strobreed in de weg gelegd wordt, moeten andere parken hun seizoensstart noodgedwongen uitstellen. Dat laatste geldt onder meer voor PortAventura World.



Het resort in badplaats Salou had weer open willen gaan op zaterdag 27 maart. Maar omdat de trekpleister in Catalonië ligt, gelden er strengere regels dan elders in het land. "De gezondheidsautoriteiten hebben ons medegedeeld dat we niet kunnen openen op de geplande datum", staat in een verklaring.

Een nieuwe openingsdatum is nog niet bekend. "Al onze faciliteiten blijven tot nader order gesloten. We informeren jullie als er meer duidelijkheid is." Ook pretpark Tibidabo in Barcelona heeft de seizoensstart, gepland op 6 maart, moeten uitstellen naar een later moment.



Parque Warner

Ondertussen ontvangt Parque de Atracciones in Madrid sinds vorig weekend gewoon weer bezoekers na een reguliere wintersluiting van enkele maanden. Zusterbedrijf Parque Warner Madrid wil weer open op 27 maart. Dat mag van de autoriteiten.



Daarmee is Madrid op dit moment de enige regio in Europa waar grote attractieparken toegankelijk zijn. Terra Mítica in Benidorm zegt nog geen datum te kunnen noemen. Isla Mágica in Sevilla gaat voor een heropening op zaterdag 29 mei.