Tivoli World

Toekomst Spaans pretpark hangt aan een zijden draadje

De toekomst van het Spaanse pretpark Tivoli World, gelegen aan de Costa del Sol, is zeer onzeker. Afgelopen zomer werd het faillissement uitgesproken. De curator vindt dat het park een doorstart kan maken, maar het is de vraag of dat ook zal gebeuren.



Tivoli World opende in 1972. Er staan onder meer drie achtbanen en een grote waterbaan. In 2004 werd het park overgenomen door zakenman Rafael Gómez, die het drie jaar later doorverkocht aan het Spaanse vastgoedbedrijf Trémon Group. Gómez beweert echter dat hij nooit is betaald.

Beide partijen liggen sindsdien juridisch in de clinch over de vraag wie er nu eigenaar is van het park en vooral van de grond. Daarom is er de afgelopen tien jaar nauwelijks geïnvesteerd in Tivoli World. Teruglopende bezoekersaantallen en slecht management hebben inmiddels geleid tot een schuld van ruim 11 miljoen euro.



Bestemmingsplan

Trémon Group vroeg in augustus 2020 het faillissement van Tivoli World aan. Mogelijk wil het bedrijf de grond van het pretpark gebruiken voor de bouw van woningen. De gemeente Benalmádena is daar zeer op tegen, want Tivoli is een belangrijke trekpleister voor de badplaats. De burgemeester wil het gebied een beschermde status geven, zodat het bestemmingsplan niet kan worden gewijzigd.



Na het faillissement onderzocht curator Juan Antonio Sánchez de levensvatbaarheid van Tivoli World. Hij concludeerde dat de huidige situatie voornamelijk te wijten is aan het conflict tussen Rafael Gómez en Trémon Group. In de juiste handen zou het park volgens hem weer winstgevend kunnen worden.



Toekomst

Sánchez ziet drie toekomstscenario's voor zich. In het eerste zou een nieuwe eigenaar het gehele park opkopen, inclusief de schulden en 160 medewerkers. Een tweede mogelijkheid is dat het bezit wordt overgedragen. In dat geval hoeft de nieuwe eigenaar dus niets te betalen, maar wordt hij wel verantwoordelijk voor de schuld en het personeel. Een derde optie is dat de schulden helemaal worden kwijtgescholden.



Volgens Sanchez is dat laatste echter zeer onwaarschijnlijk. Eén van de grootste schuldeisers is de Spaanse belastingdienst en die toont vooralsnog weinig goede wil.