Nieuws

Belgische pretparken gaan open zonder overdekte attracties

Pretparken in België hebben toestemming om in april weer bezoekers te verwelkomen, maar niet alle attracties kunnen open. De versoepelingen van de Belgische overheid zijn bedoeld voor activiteiten in de openlucht. Om die reden moeten nagenoeg alle overdekte attracties tot nader order dicht blijven.



Voor welke attracties dat precies zal gelden, wordt nog onderzocht. De parken overleggen daarover met de autoriteiten. Ze hebben zelf al wel een lijst opgesteld van attracties die zeker gesloten zullen zijn.

Zo kondigt Plopsaland De Panne aan dat het overdekte themagebied Mayaland niet open kan, net als bootjesdarkride Het Bos van Plop. Voor overdekte wachtrijen, zoals die bij lanceerachtbaan Anubis The Ride, wordt nog een oplossing gezocht.



Revolution

In Bobbejaanland blijven waterbaan Banana Battle, waterbaan Indiana River, darkride El Paso, simulator The Forbidden Caves en kindergebied Kinderland in ieder geval gesloten. Over achtbaan Revolution bestaat nog onduidelijkheid.



Walibi Belgium houdt lanceerachtbaan Psyké Underground, darkride Challenge of Tutankhamon, darkride Popcorn Revenge, madhouse Le Palais du Génie en de 4D Cinema sowieso dicht.



Huracan

Bezoekers van Bellewaerde moeten achtbaan Huracan, treintje Bengal Express, madhouse Het Magische Huis van Houdini en de nieuwe 4D-film Robinson Crusoe missen. Ook een arcadehal en een overdekt speelgebied voor kinderen kunnen daar niet open.



Boudewijn Seapark mag dolfijnenshow Moana's Blue World nog niet opvoeren. Verder is binnenspeeltuin Bobo's Indoor voorlopig verboden terrein.



Dierentuinen

De heropening van Plopsaland De Panne en Plopsa Coo staat op de planning voor donderdag 1 april. Walibi Belgium, Boudewijn Seapark en Bellewaerde willen op zaterdag 3 april opengaan. Plopsa Indoor Hasselt moet gesloten blijven. Belgische dierentuinen zijn al een tijdje open.