Tierpark Hellabrunn

Duitse dierentuin sluit vervallen vleermuisgrot

De Duitse dierentuin Tierpark Hellabrunn neemt afscheid van een populaire attractie. De vleermuisgrot is in zeer slechte staat en gaat niet meer open voor het publiek. Dat is te lezen op de officiële website van het park.



Het gebouw staat al sinds de jaren zestig in de dierentuin en werd in 1992 gerenoveerd tot vleermuisgrot met mijntunnelthema. Naast kleine gladneusvleermuizen leefden er ook vogels, spinnen en ratten in de grot, die een oppervlakte heeft van 550 vierkante meter.

Vocht en schimmel eisten echter hun tol. De vleermuisgrot kon alleen open blijven dankzij dure onderhoudsbeurten. Ook de stookkosten liepen door de gebrekkige isolatie flink op. Daarom is het gebouw nu definitief gesloten.



Nijlpaarden

Over enkele jaren wil Tierpark Hellabrunn, gelegen in München, een nijlpaardenverblijf bouwen op de plek van de grot. Dat wordt onderdeel van het nieuwe themagebied Geozone Afrika.



Veel gladneuzen zijn inmiddels verhuisd naar andere dierentuinen, maar een aantal blijft achter de schermen in Hellabrunn wonen. Er zijn plannen voor een nieuw onderkomen in het toekomstige Amerikaanse themadeel. In de jungle van het dierenpark zijn momenteel nog wel de grotere palmvleerhonden en reuzenvleermuizen te vinden.