Bobbejaanland

Abonnees Slagharen en Movie Park betalen dit jaar 10 euro borg bij Bobbejaanland

Abonnees van Attractiepark Slagharen en Movie Park Germany die een bezoek willen brengen aan Bobbejaanland, moeten vanaf dit jaar 10 euro borg betalen. Daarmee wil het Vlaamse pretpark voorkomen dat abonnementhouders wel een plek reserveren, maar niet komen opdagen.



In coronatijd werken attractieparken met een beperkte capaciteit. Wanneer abonnees een dagje uit reserveren maar niet langskomen, houden ze een plek bezet van een betalende bezoeker. "We willen vermijden dat er zomaar wordt gereserveerd", legt een voorlichtster van Bobbejaanland uit.

Een Slagharen- of Movie Park-abonnement is in 2021 goed voor maximaal vijf keer gratis toegang tot Bobbejaanland. Online zijn reserveringsbewijzen te koop voor 10 euro per stuk. "Bij aankomst volstaat het om even langs de kassa te passeren met je bewijs van reservatie en je abonnement", staat op de website van Bobbejaanland. "Je ontvangt je 10 euro terug."



Perfect

De woordvoerster benadrukt dat hetzelfde systeem vorig jaar al gebruikt werd bij partnerparken die abonnementhouders korting geven op Bobbejaanland. "Het werkte perfect, ook voor de klant. Ze zijn zeker van hun plaats en betalen exact de voor hen geldende prijs, niet meer of minder."



De regel geldt voorlopig alleen bij Bobbejaanland en niet bij de zusterparken. Wie een abonnement heeft op Bobbejaanland, kan dus wel zonder borg te betalen naar Movie Park en Slagharen. Het pretpark in Lichtaart gaat weer open op zaterdag 3 april.