Walibi Holland

Walibi Holland opent vakantiepark op 2 april, met of zonder attractiepark

Walibi Holland weet nog niet of de geplande seizoensstart op vrijdag 2 april door kan gaan. Maar wat er ook gebeurt: het aangrenzende vakantiepark Walibi Village gaat op die datum in ieder geval wél open. Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings.



Vanaf dat moment is het weer mogelijk om te blijven slapen op het Walibi-terrein. Walibi Village bestaat uit 142 vakantiehuisjes voor vier, zeven of acht personen en een vakantievilla voor zestien personen.

"We merken dat iedereen er graag op uit gaat", aldus de voorlichtster. Volgens haar is er ook zonder achtbanen en waterbanen genoeg te doen in de omgeving van Walibi Village. "Je verblijft midden in de natuur, in een groene omgeving waar je kunt genieten van veel wandel- en fietsroutes rondom het Veluwemeer."



Actiecode

Wie een verblijf reserveert voor de periode dat Walibi Holland gesloten is, ontvangt een actiecode waarmee later dit jaar een ticket voor het attractiepark besteld kan worden.



Verblijven in een Walibi-huisje mag met leden van één huishouden, plus eventueel één gast uit een ander huishouden. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend. De verblijfsgasten die niet bij hetzelfde huishouden horen, moeten anderhalve meter afstand van elkaar houden. Het zwembad blijft voorlopig gesloten.