Efteling

Deze Efteling-miniaturen liggen komend najaar in de winkel

De beroemde Anton Pieckcarrousel uit de Efteling wordt komend najaar uitgebracht als miniatuur. Het is één van de acht nieuwe items in de Efteling-serie van de firma Luville. Fans moeten wel diep in de buidel tasten: de draaimolen - met beweging, licht en geluid - gaat maar liefst 150 euro kosten.



Een pratende Holle Bolle Gijs op batterijen wordt voor 12,50 euro verkocht. Voor een bewegende Langnek vraagt men 115 euro. Wonderwachters, zoals de lantaarns op de Pardoes Promenade worden genoemd, kosten 17,50 euro per stuk.

Verder verschijnen dit jaar beeldjes van de Sprookjessprokkelaar (8,50 euro) en zijn prieeltje (50 euro), een decorstuk uit souvenirwinkel In den Ouden Marskramer (35 euro) en de nostalgische waterpomp op het Anton Pieckplein (7,50 euro).



Groeien

De Efteling-collectie van Luville blijft alsmaar groeien. Vorig jaar introduceerde de kerstdorpjesfabrikant nog een bewegend schaalmodel van het nieuwste sprookje De Zes Zwanen. In 2019 werden miniatuurreplica's van onder andere entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen en uitkijktoren Pagode op de markt gebracht.