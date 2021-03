Efteling

Video: Minecraft-bouwers maken werk van Efteling-replica's

Tijdens de sluiting van de Efteling is het Kaatsheuvelse attractiepark wel te bezoeken in computerspel Minecraft. Een groep creatievelingen is al jaren bezig om de Efteling met behulp van Minecraft zo gedetailleerd mogelijk na te bouwen. Een nieuwe video brengt het volledige park op bijzondere wijze in beeld.



In het YouTube-filmpje worden beelden uit de populaire blokkerige Minecraft-wereld SprookjesCraft gecombineerd met echte dronebeelden uit de Efteling, die vorig jaar gemaakt zijn tijdens de eerste coronasluiting.

Aan SprookjesCraft werken dagelijks zo'n twintig mensen. "Ondanks de beperkingen van het spel proberen we zo veel mogelijk Efteling-details te verwerken", vertelt één van de bouwers.



Bijzonder

De Efteling noemt het project "echt bijzonder". "Je kunt er, net als in de Efteling, wandelen door het Sprookjesbos of een ritje maken in één van de vele attracties", weet een woordvoerster.