Plopsaland De Panne

Plopsaland maakt nieuwe openingsdatum van Plopsa Hotel bekend

Het 25 miljoen euro kostende Plopsa Hotel van Plopsaland De Panne gaat komende maand eindelijk open. Eigenlijk had het hotelcomplex op 23 oktober 2020 feestelijk geopend moeten worden. Door de coronacrisis werd dat moment meermaals uitgesteld.



Op vrijdag 2 april opent het Plopsa Hotel alsnog de deuren, ruim vijf maanden later dan gepland. Op de website van het hotel zijn alvast kamers te boeken. Plopsaland zelf is weer toegankelijk vanaf donderdag 1 april.

Een nacht in een theaterkamer voor vier personen kost momenteel 565,50 euro. Dat is inclusief wifi, een ontbijt, een diner, parkeren en twee dagen toegang tot Plopsaland en waterparadijs Plopsaqua.



Samson

Voor een suite voor vier personen moet op dit moment 690,50 euro afgerekend worden. De tarieven van de themasuites die in het teken staan van Studio 100-figuren als Maya de Bij en Samson variëren bij een gezelschap van vier personen tussen 740,50 euro en 840,50 euro.