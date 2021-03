Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Vakantiepark Slagharen gaat weer open, vooralsnog zonder attractiepark

De Nederlandse pretparken hebben nog geen toestemming voor een heropening, maar het vakantiepark van Attractiepark Slagharen is binnenkort wel weer toegankelijk. Vanaf vrijdag 2 april kunnen families en vrienden er samen overnachten.



Omdat de attracties dicht moeten blijven, zijn de tarieven verlaagd. Bovendien ontvangen verblijfsgasten een groepsentreekaart die gebruikt kan worden als het Overijsselse pretpark weer geopend is.

In december zei Slagharen-directeur Dave Storm nog dat het openen van het vakantiepark zonder attracties geen zin zou hebben, omdat er weinig te beleven is in de omgeving. Hij noemde het toen "troosteloos". "Het zou een deceptie zijn."



Ruime interesse

Nu komt Storm daarop terug. "Ondanks de harde lockdown merken we een ruime interesse vanuit de consument om eropuit te gaan", aldus de directeur. "Met het separaat openen van de vakantieparkpoort spelen we in op deze behoefte."



En met lekker weer is er in de omgeving wél iets te doen, staat in een persbericht. "Slagharen ligt naast het groene Vechtdal in het noordoosten van Overijssel." Het gebied wordt omschreven als "een natuurrijke, groene en gastvrije omgeving". Daar kunnen vakantiegangers "fietsen, wandelen, mountainbiken of varen".



Speurtochten

Bovendien zorgt Slagharen voor extra activiteiten, onder andere met mascottes Randy en Rosie. Voor de kinderen is er een kidsclub waar ze kunnen knutselen, sporten, bakken en spelen. In de weekenden staan er bingo's, speurtochten en quizzen op het programma.



Naast meerdere speeltuinen is ook waterspeelplaats Sunny Beach geopend. Gasten kunnen ontbijtjes en maaltijdboxen laten bezorgen in de vakantiehuisjes. Ook zijn er afhaalrestaurants geopend. De openingsdatum van het pretpark wordt later bepaald.