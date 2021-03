Attractiepark Toverland

Toverland organiseert digitale bingo-avond voor fans

Speciaal voor pretparkfans die Toverland al enkele maanden moeten missen, organiseert het Limburgse attractiepark een digitale bingo-avond. Op woensdag 24 maart vindt tussen 19.00 en 20.15 uur de Toverland Bingo plaats. Meedoen kost 2,50 euro per ronde.



Bingokaarten zijn online verkrijgbaar. De hoofdprijs voor de eerste ronde, die duurt van 19.10 tot 19.30 uur, bestaat uit zes Toverland-tickets plus een rondleiding achter de schermen van halloweenspookhuis Maison de la Magie. Wie de tweede ronde - van 19.50 tot 20.15 uur - wint, ontvangt zes entreebewijzen én mag na sluitingstijd privéritjes maken in wing coaster Fenix.

Tussen de twee rondes zorgt Toverland voor een Rad van Fortuin. De presentatie is in handen van woordvoerster Tessa Maessen en het Oostenrijkse typetje Herman, bekend van de entertainmentact Stimmung und Spaß in de Biergarten van themagebied Wunderwald.



Livestream

De bingo is te volgen via een livestream op het YouTube-kanaal van Toverland. Bingokaarten zijn online te bestellen. Dat kan tot en met 24 maart om 12.00 uur. Het is toegestaan om meerdere kaarten per ronde te kopen. Eind februari werd al een soortgelijke bingo gehouden voor medewerkers.