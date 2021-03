Disneyland Paris

Heropening Disneyland Paris op 2 april gaat niet door

De geplande heropening van Disneyland Paris wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat heeft Disney vandaag bekendgemaakt. Eigenlijk had het resort op vrijdag 2 april weer open moeten gaan. De Disney-parken zijn al sinds eind oktober vorig jaar dicht.



Als reden voor het uitstel geeft het management "de huidige coronasituatie en de reisbeperkingen in Europa". "We zijn optimistisch dat we binnenkort weer kunnen openen en we zullen zo snel mogelijk updates delen", staat in een verklaring.

Wie al een verblijf had geboekt, krijgt de mogelijkheid om de reservering te verplaatsen naar een later moment of de boeking kosteloos te annuleren. Abonnementen worden automatisch verlengd met het aantal gesloten dagen.



Kerstperiode

Disneyland Paris ging op vrijdag 30 oktober 2020 dicht in verband met de tweede coronagolf. Vervolgens werd aangekondigd dat de parken tijdens de kerstperiode mogelijk weer open zouden gaan. Toen dat onhaalbaar bleek, noemde men 13 februari als nieuwe openingsdatum. Halverwege januari werd de heropening verplaatst naar 2 april.



Afgelopen maand maakte Disney al bekend dat verschillende evenementen in 2021 niet door kunnen gaan. Zo is er dit jaar geen Disneyland Paris Run Weekend. Ook dancefestival Electroland en diversiteitsfeest Magical Pride zijn uit voorzorg geschrapt.