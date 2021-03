Efteling

Canadese vloggers boos en verdrietig door Efteling-attractie Monsieur Cannibale

Twee bekende buitenlandse vloggers reageren verontwaardigd en ontstemd op de Efteling-attractie Monsieur Cannibale. In een YouTube-video is te zien hoe twee Canadese vrouwen een bezoek brengen aan het Brabantse sprookjespark. Ze zijn laaiend enthousiast, totdat ze oog in oog komen te staan met de grote zwarte kannibaal bij de kookpottenmolen.



"Ik dacht dat dit iets zou zijn als de theekopjes in Disney World, maar dat was absoluut niet het geval", zegt videomaakster Mo Mo O'Brien in een emotioneel relaas. Ze is gechoqueerd dat een geliefd park als de Efteling een personage durft te laten zien dat gebaseerd is op achterhaalde racistische stereotyperingen.

Hoewel de beelden zijn opgenomen vóór de coronacrisis, werd de reisfilm pas deze maand online gezet. De vlog duurt 53 minuten. Na 23 minuten wordt de reportage onderbroken om Monsieur Cannibale aan de schandpaal te nagelen. O'Brien, die ruim 210.000 YouTube-abonnees heeft, is zelfs zo van streek dat ze besloten heeft om alle beelden van de beruchte pop te censureren.



Therapie

"Ik heb therapie gehad en we moeten hierover praten", aldus O'Brien. "Dit is een racistisch karikatuur van een zwart persoon, ook al was dat destijds niet de intentie. Ik denk niet dat dit nog zou moeten bestaan." Ze benadrukt dat de attractie al sinds de opening in 1988 controversieel is én dat het bijbehorende gelijknamige liedje van de Franse zanger Sacha Distel ook niet deugt.



Bovendien wijst de Canadese erop dat er al meermaals petities zijn gestart om Monsieur Cannibale aan te passen. Enkele omstreden scènes in de nabijgelegen attractie Carnaval Festival werden een tijdje geleden gemodificeerd. "Dus de Efteling heeft laten zien dat het mogelijk is."



Getwijfeld

De youtuber heeft lang getwijfeld over haar boodschap. "Ik durfde er eerst niet serieus op in te gaan omdat ik weet hoeveel de Efteling voor heel veel mensen betekent. Nederlanders zijn er gek op en dat snap ik. Sterker nog: het grootste gedeelte van deze video gaat over de mooiste elementen van de Efteling. Dit hoort daar niet bij."



O'Brien wil naar eigen zeggen dat kijkers die overwegen om een kaartje voor de Efteling te kopen op de hoogte zijn van de racistische kant van het park. "Dit standbeeld is het gewoon niet waard." De video werd afgelopen week al meer dan 130.000 keer bekeken.