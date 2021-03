Plopsaland De Panne

Nieuwe K3-film in première bij drive-in-bioscoop Plopsaland

De parkeerplaats van Plopsaland De Panne wordt een drive-in-bioscoop. Daarvoor gaat het Vlaamse pretpark een samenwerking aan met bioscoopketen Kinepolis. Vanaf donderdag 1 april worden er twee weken lang dagelijks films vertoond op een gigantisch led-scherm van 16 bij 9 meter.



Die kunnen bekeken worden vanuit de auto. Vanaf maandag 5 april is ook de nieuwe K3-film Dans van de Farao bijna elke dag te zien in de drive-in-bioscoop van Plopsaland. Daarin brengt de meidengroep een bezoek aan een Egyptisch museum, waar ze te maken krijgen met drie vervloekte wensen.

Verder staan blockbusters als Bad Boys for Life, The Greatest Showman, Bohemian Rhapsody, Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 en Part 2, Grease, Tenet, Wonder Woman 1984 en A Star Is Born op het programma.



Hamburgers

Tickets, verkrijgbaar op de website van Kinepolis, kosten 30 euro per auto. Voor marathons met twee films zijn toeschouwers 45 euro kwijt. Plopsa-abonnees krijgen 10 procent korting. Er kunnen ook drankjes, popcorn, chips en M&M's bij besteld worden. Ter plekke worden hamburgers en hotdogs geserveerd.



Plopsaland zelf opent ook op 1 april na een maandenlange sluiting vanwege het coronavirus.