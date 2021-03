The London Resort

Tegenvaller voor nieuw pretparkresort Engeland: gebied krijgt beschermde status

Het nog te ontwikkelen mega-attractiepark London Resort in Engeland krijgt een nieuwe tegenvaller te verwerken. Overheidsorganisatie Natural England heeft het gebied waar het pretparkresort moet komen te liggen een beschermde status gegeven. Daardoor wordt het een stuk moeilijk om er attracties en hotels uit de grond te stampen.



Volgens Natural England is het Swanscombe-schiereiland in graafschap Kent, waar The London Resort ontwikkeld wordt, een "rijk natuurgebied van nationaal belang" met een "groot scala aan planten en wilde dieren". Daarom krijgt het gebied de stempel Site of Special Scientific Interest (SSSI).

De Britse natuurorganisaties Buglife, Royal Society for the Protection of Birds en Kent Wildlife Trust, die tegen de komst van de trekpleister zijn, noemen de beslissing "een belangrijke stap in de voortdurende strijd om het schiereiland en zijn unieke flora en fauna te beschermen tegen vernietiging".



Gevolgen

De initiatiefnemers van het project hebben in januari officieel een bouwaanvraag ingediend. Ze zeiden toen te hopen op een opening in 2024. Nu is de overheid aan zet. Door de SSSI-status moet bij het beoordelen van de aanvraag nog uitgebreider naar de gevolgen voor het milieu gekeken worden.



London Resort-directeur Pierre-Yves Gerbeau blijft optimistisch. "Het project gaat natuurlijk gewoon door", meldt hij in een verklaring. "Dit is gewoon één van de vele uitdadingen die we moeten aangaan." Hij benadrukt dat er bij de bouw van het resort veel aandacht is voor duurzaamheid en biodiversiteit.