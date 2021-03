Nieuws

Heropening Zweedse pretparken onzeker door strenge regels: 'Volkomen onbegrijpelijk'

Het lijkt erop dat Zweedse pretparken blij zijn gemaakt met een dode mus. Attractieparken in Zweden zouden komend voorjaar eindelijk weer opengaan na een sluiting van ruim een jaar. Er blijkt echter een addertje onder het gras te zitten.



In tegenstelling tot parken in andere Europese landen zijn de Zweedse attractieparken vorig jaar nooit open geweest. De overheid vond het te riskant om de pretparksector groen licht te geven, zelfs in de zomermaanden.

Daar komt binnenkort waarschijnlijk eindelijk verandering in. De Zweedse overheidsinstantie voor volksgezondheid heeft onlangs nieuwe regels voor de recreatiesector gepresenteerd. Die moeten een spoedige heropening mogelijk maken.



Winkelcentra

De Zweedse pretparken zijn echter onaangenaam verrast door de strikte voorwaarden. De maximumcapaciteit wordt namelijk berekend op basis van twintig vierkante meter per aanwezige bezoeker. Voor sportscholen en winkelcentra in Zweden volstaat tien vierkante meter per klant.



"We vinden dit volkomen onbegrijpelijk", reageert Christer Fogelmarck van parkengroep Parks and Resorts. Daaronder vallen Gröna Lund, Kolmården, Skara Sommarland en Furuvik. "Hoe kan het infectierisico in de openlucht groter zijn dan binnen?"



Brancheorganisatie

Liseberg-directeur Andreas Andersen snapt er ook niets van. Hij wijst erop dat de internationale brancheorganisatie IAAPA parken aanraadt om in coronatijd slechts vier vierkante meter per bezoeker te rekenen. "Er is geen enkele aanleiding om te denken dat dit twintig vierkante meter zou moeten zijn", zegt hij.



De parken hopen dat de gezondheidsautoriteit de restricties wil herzien. Gebeurt dat niet, dan kan dat grote gevolgen hebben voor bekende Zweedse trekpleisters als Liseberg als Gröna Lund.



Duurder

Andersen: "Het aantal toegestane bezoekers zal lager liggen dan de rentabiliteitsdrempel. Dat wil zeggen: het zal duurder zijn om de parken te openen dan om ze gesloten te houden." De geplande heropening in 2021 staat daarmee op losse schroeven.