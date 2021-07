Parc Spirou Provence

Video: Marsupilami-pretpark investeert in verbeteringen en nieuwe attractie

Het Franse pretpark Parc Spirou, dat in het teken staat van striphelden als Marsupilami en Lucky Luke, blijft investeren in verbeteringen. Sinds de opening in 2018 werden al meerdere attracties toegevoegd. Bovendien komt er steeds meer aandacht voor thematiek.



Nadat vorig jaar vliegtuigmolen Crash Blorks in gebruik genomen werd, opende dit seizoen de interactieve waterattractie Splash Piranha. De molen werd gebouwd door fabrikant Ride Engineers Switzerland. Ook nieuw is cowboystadje Lucky Town.

Verder werd de kale omgeving van paardenbaan Spip Jumper afgelopen winter getransformeerd tot een dichtbegroeide jungle, inclusief een avontuurlijk wandelpad. Voortaan heet de attractie Palombie Secrète, onderdeel van de Marsu Jungle.



Video

Een video van een bezoeker brengt alle aanpassingen in beeld. Spirou is de Franse naam van stripfiguur Robbedoes.