Walibi-directrice noemt gesloten houden van pretparken 'groot risico'

De politiek is onverantwoord bezig door pretparken en dierentuinen gesloten te houden. Dat schrijft Mascha van Till, directrice van Walibi Holland, in een persbericht. Ze denkt dat het "onverstandig" is als dagattracties met Pasen geen bezoekers kunnen ontvangen.



"Met het voorjaar in aantocht gaat Nederland er massaal op uit en is de trek naar stadsparken, stranden en bossen onhoudbaar", aldus Van Till, tevens voorzitter van branchevereniging Club van Elf. Volgens haar kunnen attractieparken, dierenparken en musea ervoor zorgen dat de drukte gespreid wordt.

Het kabinet verwacht eind deze maand versoepelingen aan te kunnen kondigen voor buitenterrassen, maar niet voor doorstroomlocaties als pretparken. Van Till: "Het demissionair kabinet neemt een groot risico door de gecontroleerde dagrecreatie onnodig lang dicht te houden."



Chaos

De brancheorganisatie vreest voor chaos. "Het zou onverstandig zijn om tijdens deze crisis nu chaos in de publieke ruimte te riskeren, terwijl er professionele begeleiding en beschikbaarheid van commerciƫle dagattracties is."



Als de terrassen open mogen, dan mogen wij ook, zo luidt de boodschap. "De heropening van de buitenterrassen van de horeca is een positief signaal dat niet los kan worden gezien van de heropening van de dagrecreatiebedrijven."



Gegarandeerd

Toeristische attracties zijn volkomen "veilig en verantwoord", denkt Van Till. "We hebben vorig jaar laten zien dat veilig samen uit goed mogelijk is en werkt. Door bezoekers vooraf te laten reserveren en de capaciteit te verlagen kan de anderhalve meter afstand gegarandeerd worden."



Het is de vraag hoeveel zo'n garantie waard is. Afgelopen najaar verkondigde Walibi-directrice Van Till nog een totaal andere boodschap. "In de praktijk blijkt dat gasten moeilijk afstand kunnen bewaren tot elkaar", gaf ze toe bij het stopzetten van een halloweenfestival in haar park, waar eveneens gewerkt werd met reserveringen en een verlaagde capaciteit. Ook in andere parken, waaronder de Efteling en Toverland, bleken veel bezoekers zich afgelopen zomer en najaar niet aan de coronaregels te houden.



Contactmomenten

Coronaminister Hugo de Jonge werd eerder deze week al gevraagd naar de keuze om terrassen voorrang te geven op bijvoorbeeld pretparken. "Als we een stap zetten, betekent dat dus dat we daar niet allerlei andere sectoren ook aan toe kunnen voegen, want dan zal het aantal contactmomenten sowieso veel te groot zijn", reageerde hij toen.