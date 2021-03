Plopsaland De Panne

Plopsaland test spinning coaster The Ride to Happiness

De nieuwe achtbaan van Plopsaland De Panne wordt getest. Vorige week arriveerden de karretjes van de extreme spinning coaster in het Vlaamse pretpark. Inmiddels staan ze op de baan en is men begonnen met het testen van de eerste lancering. Daarbij zijn de stoelen gevuld met blauwe testpoppen.



De spectaculaire attractie van fabrikant Mack Rides, die The Ride to Happiness by Tomorrowland gaat heten, bestaat uit maar liefst vijf inversies en twee lanceringen met een topsnelheid van zo'n 95 kilometer per uur. Daar komt bovenop dat de karretjes draaien.

De voertuigen - met muziek aan boord - hebben een steampunkthema, met tandwielen en bruintinten. Het ontwerp is niet nieuw: Plopsaland koos voor hetzelfde design als de karretjes van de achtbaan Time Traveler in het Amerikaanse pretpark Silver Dollar City. Dat is de eerste en tot nu toe enige extreme spinning coaster ter wereld.



Muziekfestival

De variant in Plopsaland wordt verder gedecoreerd in de stijl van muziekfestival Tomorrowland. The Ride to Happiness is 35 meter hoog. Plopsaland investeerde 17,5 miljoen euro in de uitbreiding, die komende zomer af moet zijn. Een openingsdatum is er nog niet.