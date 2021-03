Kermis

Foto's: honderden kermisexploitanten op de been voor demonstraties

Op verschillende plekken in Nederland hebben kermisexploitanten vandaag aandacht gevraagd voor hun schrijnende situatie. Daarbij waren in totaal enkele honderden kermisondernemers op de been. Ze eisen van de politiek zicht op een heropening én financiële steun.



Er waren demonstraties aangekondigd voor Amsterdam, Breda, Den Haag, Deventer, Groningen en Weert. Verder besloot een groep vrouwelijke kermisondernemers naar Apeldoorn te gaan voor een manifestatie.

Op de Grote Markt in Groningen kwamen zo'n vijftig kermismensen samen. Ze droegen symoblisch kapotte paraplu's, omdat ze vinden dat de overheid hen in de regen laat staan. In Den Haag stak Richard de Mos, lijsttrekker van de landelijke politieke partij Code Oranje, demonstrerende kermisondernemers een hart onder de riem.



Tweede Kamerlid

In Breda werden zo'n honderd demonstranten toegesproken door burgemeester Paul Depla en VVD-kamerlid Thierry Aartsen. Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch van het CDA was aanwezig bij de bijeenkomst in Weert, waar ruim tachtig exploitanten op af kwamen.



Ook kermiswethouder Geert Gabriëls liet zich daar zien. Hij beloofde zich voor de kermiswereld te blijven inzitten. Dertig protesterende kermisgezinnen konden in Deventer op steun rekenen van burgemeester Ron König. Hij liet weten zijn best te willen doen voor een steunpakket.



Draaiorgels

De exploitanten hielden het bij vredelievende protesten, met spandoeken en draaiorgels. Ze benadrukken dat er hardere acties in het verschiet liggen als het kabinet de kermisbranche niet tegemoetkomt.



Afgelopen najaar werd bekend dat de overheid ruim 10 miljoen euro zou uittrekken voor noodlijdende kermisexploitanten. Van dat noodfonds hebben de ondernemers echter nog niets gezien. Vakbonden vrezen dat er kermisbedrijven gaan omvallen als de situatie niet snel verbetert.