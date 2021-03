Walibi Rhône-Alpes

Nieuwe naam voor boomerang coaster Walibi

De boomerang coaster in het Franse pretpark Walibi Rhône-Alpes krijgt een nieuwe naam. In plaats van EqWalizer gaat de achtbaan voortaan door het leven als Generator. Dat heeft het attractiepark bekendgemaakt op social media.



Generator wordt onderdeel van themagebied Explorer Adventure. Walibi heeft gekozen voor een steampunkthema. Bij de wijziging horen ook nieuwe kleuren. In plaats van roze met geel wordt de baan turquoise. De paarse steunpilaren worden bruin geverfd.

Generator, gebouwd door de Nederlandse fabrikant Vekoma, opende in 1988. In eerste instantie heette de attractie simpelweg Boomerang. Bij een gedaantewisseling in 2014 kreeg de attractie de naam EqWalizer. Toen werd ook een nieuwe trein van de Duitse firma Sunkid Heege geïntroduceerd.