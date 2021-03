Movie Park Germany

Directeur Movie Park Germany zwaar teleurgesteld dat seizoensstart niet doorgaat

Thorsten Backhaus, de algemeen directeur van Movie Park Germany, baalt er stevig van dat zijn pretpark de geplande seizoensstart moet uitstellen. Het Duitse attractiepark had eigenlijk op vrijdag 26 maart weer open moeten gaan. De regering stak daar een stokje voor.



"De overheid heeft veel sectoren perspectief geboden, maar dat geldt niet de vrijetijdsindustrie - met uitzondering van de dierentuinen", klaagt Backhaus. "Die onzekerheid is betreurenswaardig voor ons en voor alle uitbaters van recreatieve voorzieningen in Duitsland."

Ook branchevereniging Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen (VDFU) is ontstemd. "Het is de hoogste tijd dat de federale regering en deelstaten opnieuw hun verantwoordelijkheid nemen", foetert voorzitter J├╝rgen Gevers. "Dat pretparken nu worden uitgesloten, valt niet te verdedigen."



Infectierisico

Duitse dierenparken kunnen wel weer bezoekers ontvangen. Gevers: "Zij werken op exact dezelfde manier als pretparken, met dezelfde bezoekersstromen en dezelfde epidemiologische uitdagingen. Het openen van attracties levert geen aantoonbaar verhoogd infectierisico op."



Voor de attractieparken is nog geen openingsdatum bekend. Movie Park-directeur Backhaus hoopt dat de politiek snel duidelijkheid kan geven. Hij benadrukt dat het park na het prikken van een datum niet direct open kan. "We hebben dan nog tijd nodig om alle infrastructurele, technische en operationele zaken af te ronden." Op 22 maart vindt er opnieuw overleg plaats.