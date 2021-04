Beekse Bergen

Forse uitbreiding voor Safari Resort Beekse Bergen: 120 familiekamers erbij

Het Safari Resort bij Safaripark Beekse Bergen wordt de komende jaren fors uitgebreid. Dat vertelt parkmanager Stephanie Struis in gesprek met Looopings. Op dit moment bestaat het vakantiepark uit 208 huisjes. Het is de bedoeling dat daar over een tijdje 120 familiekamers bij komen, een investering van naar schatting 25 miljoen euro.



De eerste fase van het Safari Resort, geopend in 2018, kostte 100 miljoen euro. "Het is een enorm succes, dus voor ons is het een logische stap om uit te breiden", aldus manager Struis. Er wordt een nieuwe savanne aangelegd. Daar wandelen straks onder meer giraffen, witte neushoorns, zebra's en antilopen rond. "We moeten dus ook nieuwe stallen bouwen en onze dierencollectie laten groeien."

De familiekamers - verdeeld over vijftien lodges van twee verdiepingen, met elk acht appartementen - krijgen een hotelfunctie. "Dat wil zeggen: de appartementen worden dagelijks schoongemaakt en gasten kunnen gebruikmaken van een ontbijtbuffet in een nieuw centrumgebouw."



Korter verblijf

Daar is behoefte aan, blijkt uit marktonderzoek van vóór de coronacrisis. "De accommodaties zijn ook geschikter voor een korter verblijf, bijvoorbeeld één of twee nachten."



In de oorspronkelijke vergunning voor het Safari Resort werd al gesproken over de bouw van ruim vierhonderd accommodaties. Omdat de nieuwe lodges een ander soort dak hebben, moet het bestaande inpassingsplan wel aangepast worden. Daarvoor heeft Beekse Bergen een principeverzoek ingediend bij de gemeente Hilvarenbeek. Als alles meezit, kan de opening plaatsvinden in de zomer van 2023.



Tekeningen

Hoe de nieuwe appartementen er precies uit komen te zien, is nog even afwachten. De plannen zijn nog in ontwikkeling. Struis: "We hopen over een tijdje tekeningen te kunnen laten zien. Maar alles wordt opgetrokken in dezelfde, herkenbare stijl. Het ultieme doel blijft om een stukje Afrika naar Nederland te halen, met wilde dieren heel dichtbij de gasten."