ZooParc Overloon bouwt tropische kas van 700 vierkante meter

ZooParc Overloon krijgt een enorme kas van 700 vierkante meter, waar bezoekers het hele jaar door een tropisch regenwoud kunnen beleven. Dat heeft het Brabantse dierenpark zojuist bekendgemaakt. De uitbreiding wordt onderdeel van het Zuid-Amerikaanse themagebied Madidi.



"Het tropische klimaat zorgt ervoor dat zowel Zuid-Amerikaanse dieren- als plantensoorten zich hier, ook in de winter, helemaal thuis voelen", zegt ZooParc Overloon over de nieuwe kas. Het investeringsbedrag is niet bekendgemaakt. De werkzaamheden zijn al gestart.

Er komen elf nieuwe diersoorten naar het park, waaronder brilkaaimannen, boommiereneters en gouden leeuwaapjes. Verder verhuizen verschillende bestaande dieren naar het Zuid-Amerikaanse gebied, zoals reuzenmiereneters en tweevingerige luiaards.



Upgrade

Zij gaan er flink op vooruit, vertelt parkmanager Roel Huibers. "Een aantal van de verblijven van sommige dieren in ons park waren toe aan een upgrade en het is fijn dat zij een splinternieuw onderkomen krijgen dat voldoet aan alle eisen van nu."



Huibers hoopt dat de nieuwe tropische wereld gaat zorgen voor meer bewustzijn bij de bezoekers. Dat wil het park doen "met vernieuwende en interactieve educatie". Het Amazoneregenwoud, waar 10 procent van alle planten- en diersoorten ter wereld leeft, staat ernstig onder druk door ontbossing.



Flamingo's

In september vorig jaar werd de eerste fase van Madidi in gebruik genomen: een volière met onder meer ruim veertig Chileense flamingo's. Achter de schermen denkt ZooParc Overloon al na over een derde fase.