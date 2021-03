Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo heeft plannen voor eigen camping in de zomermaanden

Dierentuin Burgers' Zoo is achter de schermen bezig met plannen voor een tijdelijke camping. De Arnhemse dierentuin wil in de zomermaanden een pop-upcamping aanbieden waar bezoekers kunnen blijven slapen. Dat bevestigt een woordvoerder van Burgers' Zoo aan Looopings.



"We zijn aan het onderzoeken of het kan, maar het is al in een vergevorderd stadium", zegt hij over het idee. "We hopen over een tijdje meer informatie te kunnen delen, als het wat concreter is." Het park wacht nog op een definitief akkoord van de gemeente.

De camping moet in de buurt van Ingang Oost komen te liggen, een alternatieve entree die gebruikt wordt op drukke dagen. Dat is achter de gorilla's en chimpansees. "Het voordeel is dat daar al enkele faciliteiten te vinden zijn, zoals kassa's, toiletten en een horecapuntje", weet de voorlichter.



Volle kracht

Als het plan doorgaat, hoeven bezoekers zelf geen tent mee te nemen. "Wij zorgen dan voor kant-en-klare tenten." Ondanks de coronacrisis vindt de dierentuin het belangrijk om bezig te blijven met nieuwe projecten. "We gaan volle kracht vooruit."



Burgers' Zoo zou niet het eerste Nederlandse park worden met een eigen pop-upcamping: Toverland begon er vorig jaar al mee. Het Limburgse attractiepark hoopt de camping dit jaar weer aan te kunnen bieden, van mei tot september.