Nieuwe eigenaren voor attractiebedrijf Hennie van der Most

De Nederlandse firma Most Revisie, gespecialiseerd in het repareren en opknappen van attracties, heeft nieuwe eigenaren. Ondernemer Hennie van der Most verkocht zijn ijzerhandel, staalbouwbedrijf en revisiefirma een tijdje geleden aan drie managers: Egbert Scholten, Renzo Haverkort en Rens van 't Zand.



Dat bevestigt Haverkort, hoofd van de attractiedivisie, aan Looopings. De overname is al een poos achter de rug. "Maar tot nu toe hebben we het nooit aan de grote klok gehangen", zegt hij. Van der Most zelf focust zich tegenwoordig op de bouw van Attractiepark Rotterdam, dat binnenkort open moet gaan.

Most Revisie is regelmatig actief voor bekende parken als Walibi Holland, Attractiepark Slagharen, Avonturenpark Hellendoorn en Movie Park Germany. Recentelijk werd de firma bijvoorbeeld nog ingeschakeld om de steunpilaren van Walibi-achtbaan Condor aan te passen.



Verkoper

Vóór de overname heeft Haverkort tientallen jaren voor Van der Most gewerkt. "Ik heb echt van alles gedaan, ik was verkoper van de bouwhandel, vrachtwagenchauffeur, tentenbouwer, noem het maar op." Nu leidt hij de attractieafdeling. Zijn collega Egbert Scholten richt zich op de staalbouw, Rens van 't Zand treedt op als boekhouder.



Ondanks dat Hennie van der Most geen onderdeel meer is van Most Revisie, zijn er nog geen plannen om de naam van het bedrijf aan te passen. Haverkort: "In principe niet. Maar wie weet doen we dat ooit."