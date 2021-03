Efteling

Uitkleden Efteling Kids Radio begonnen: eerste programma's gesneuveld

Het uitkleden van Efteling Kids Radio, het officiële radiostation van de Efteling, is begonnen. In januari werd bekend dat de radiozender in april zou stoppen met alle gepresenteerde programma's. De veranderingen komen echter eerder dan gedacht.



Deze maand wordt alvast afscheid genomen van enkele dj's. Zo is de doordeweekse middagshow met Tessa Mol en Mark van Poppel inmiddels al gestopt. Van Poppel presenteert de komende weken nog wel een individueel programma, op vrijdagen van 16.00 tot 18.00 uur.

Ook het weekendprogramma van dj Marjolein Vos-Monsieurs, de Kids Radio Weekendshow, wordt nu al niet meer uitgezonden. De show was elke zaterdag en zondag te horen tussen 15.00 en 18.00 uur.



Ochtendshow

De ochtendshow van Arnoud Schellenberg en Mayoni Oosterhoff, op doordeweekse dagen van 06.00 tot 10.00 uur, gaat voorlopig gewoon door. Verder heeft Oosterhoff haar eigen programma op woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur.



De laatste gepresenteerde uitzendingen van Efteling Kids Radio vinden naar verwachting plaats op woensdag 31 maart. Men wil van de dj's af omdat er gewerkt wordt aan "een nieuwe opzet voor dit marketingkanaal", zo liet de Efteling eerder weten. Volgens een woordvoerder is er geen sprake van bezuinigingen en staat de beslissing los van de coronacrisis.