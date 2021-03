Gardaland Resort

Nieuwe Lego-set staat in het teken van Legoland Water Park

Een nieuw Lego-bouwpakket staat in het teken van een Lego-waterparadijs dat binnenkort opengaat in Italië. Het Italiaanse pretpark Gardaland legt momenteel de laatste hand aan het gloednieuwe Legoland Water Park. Van de glijbanen, speeltoestellen en zwembaden bestaan straks ook Lego-modellen.



Het pakket bestaat uit onder andere twee glijbanen, drie zwembaden, een kantelende emmer, een waterval, ligbedden met een parasol, een eetkraampje, een toilet en een kleedruimte. De set gaat naar verwachting 30 euro kosten. Een releasedatum is nog niet bekend.

Legoland-sets zijn in principe alleen verkrijgbaar in de Legoland-pretparken en de overdekte Legoland Discovery Centres. In 2019 werd al een grote Legoland-set uitgebracht met meerdere attracties, inclusief een achtbaan. Sinds vorig jaar is er ook een set van de interactieve darkride Lego Ninjago The Ride, bekend van de Legoland-parken in Denemarken, Engeland en Duitsland.



Dubai

Het Legoland Water Park van Gardaland had vorig jaar open moeten gaan, maar door de coronacrisis werd de opening verplaatst naar 2021. Er bestaan al Legoland-waterparken in Dubai, Californië en Florida.