Efteling

Allerlaatste live-uitzending Efteling Kids Radio: 'Tot ziens, tot snel'

De dj's van Efteling Kids Radio hebben vanmiddag definitief afscheid genomen van hun luisteraars. Het radiostation gaat na vandaag verder zonder gepresenteerde programma's. Tussen 14.00 en 16.00 uur verzorgden diskjockeys Arnoud Schellenberg en Mayoni Oosterhoff een speciale afscheidsshow.



Zij presenteren normaal gesproken de ochtendshow op Efteling Kids Radio, van 06.00 tot 10.00 uur. Hun collega-dj's waren in de afgelopen weken al gestopt. De officiële app van Efteling Kids Radio wordt na vandaag niet meer ondersteund.

In hun laatste programma stonden Schellenberg en Oosterhoff stil bij verschillende hoogtepunten uit de afgelopen jaren. Ook lieten ze luisteraars aan het woord, die bij hoge uitzondering direct naar de studio konden bellen. De show werd afgesloten met de favoriete liedjes van het radioteam.



Website

De dj's vertelden dat ze de afgelopen dagen overladen zijn met bedankjes, complimenten en cadeautjes van trouwe fans. Om hen op de hoogte te houden van hun toekomstige ontwikkelingen, heeft het tweetal een eigen website gelanceerd: arnoudenmayoni.nl. Daar valt te lezen dat het duo van plan is om door te gaan met radiomaken.



De Efteling-directie heeft gekozen voor een andere opzet voor de radiozender, zonder dj's. Over de precieze programmering moet later meer duidelijk worden. Volgens een woordvoerder gaat het niet om een bezuinigingsmaatregel. De ommezwaai zou ook niets te maken hebben met de coronacrisis.



Achtbaan

Schellenberg, die afgelopen jaren ook de vaste voice-over van het attractiepark was, nam als laatst het woord. "Wat moet je dan nog zeggen?", zei hij in zijn afscheidsspeech. "De allerlaatste show, het is bijna tijd. Na twaalf en een half jaar nemen we afscheid van Efteling Kids Radio. Het was een fantastische achtbaan en we hebben het met zijn allen, met het hele team, heel graag gedaan voor jou. Tot ziens, tot snel." Vervolgens werd het nummer Euphoria van de Zweedse artiest Loreen ingestart.