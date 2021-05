Duinrell

Duinrell presenteert nieuw soort bungalow: het Tiny House

Het vakantiepark van Duinrell is de afgelopen maanden flink uitgebreid. Naast elf nieuwe lodgetenten, die al in januari werden aangekondigd, kwamen er ook twintig nieuwe vakantiehuizen. Eén van de zogeheten Duingalows wijkt af van de rest.



Bij wijze van experiment ontwikkelde Duinrell een nieuw type Duingalow: het Tiny House. Met het mini-huis wil het Wassenaarse attractie- en vakantiepark inspelen op een trend die overgewaaid is uit de Verenigde Staten.

Het Tiny House is geschikt voor maximaal vijf personen. Zij kunnen overnachten op een zeer klein oppervlak van 4,25 bij 9,20 meter. "Vakantiegasten hebben vooral de behoefte om lekker veel buiten te zijn", aldus Duinrell.



Slaapzolder

Het huisje wordt omschreven als een "comfortabele, compacte en sfeervol ingerichte vakantiewoning". Beneden bevinden zich een woonkeuken met zithoek, een badkamer met inloopdouche, een apart toilet en een slaapkamer met een tv. Op de slaapzolder kunnen nog drie personen slapen.



Als het concept een succes blijkt, voegt Duinrell later wellicht meer Tiny Houses toe. De nieuwe tenten en Duingalows staan pal naast de wandelroute tussen de hoofdingang en het attractiepark. Die strook, waar eerder campingplaatsen te vinden waren, wordt de Overloop genoemd.



Directeur

"Duinrell is 65 jaar geleden gestart als camping", zegt directeur Philip van Zuylen van Nijevelt. "Natuurlijk bieden we nog steeds campingplaatsen, maar we denken ook mee met families die op een andere manier hun vakantie willen doorbrengen. Dan kan bij ons in nu alle vormen."