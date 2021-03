Efteling

Wetenschapper: bezoekersaantal Efteling hoeft niet verder omhoog

Moeten de bezoekersaantallen van de Efteling blijven stijgen? De huidige directie denkt dat het attractiepark de komende tijd kan groeien naar zeven miljoen jaarlijkse bezoekers. Wetenschapper Pieter Cornelis betwijfelt of dat een verstandige strategie is. Volgens hem zou de Efteling best genoegen kunnen nemen met vijf miljoen bezoekers per jaar.



"De vraag is of je dat moet willen", zegt Cornelis over de stip aan de horizon. "Waarom zou ik naar zeven miljoen bezoekers per jaar willen? Is het niet financieel veel interessanter om het dicht te timmeren op vijf miljoen bezoekers en te zorgen dat de bestedingen per bezoeker omhooggaan?"

Cornelis is onderzoeker, docent en gepromoveerd vrijetijdswetenschapper, gespecialiseerd in investeringen binnen themaparken. In het verleden werkte hij als strategisch directeur bij Toverland en als hoofd onderzoek bij de Efteling. Hij deed zijn uitspraken in een ruim tweeënhalve uur durende aflevering van Efteling-podcast Kleine Boodschap.



Rendementen

De Efteling wil graag bij de top van Europa horen. Daarvoor zijn hoge bezoekersaantallen noodzakelijk, denkt de directie. Cornelis vermoedt dat het park beter kan focussen op het verhogen van de bestedingen van de gasten. "Dan kom je uiteindelijk op dezelfde omzet uit, misschien wel met betere rendementen, zonder dat de hele omgeving onder druk gezet wordt."



Dat de Efteling alsmaar groeit, zorgt namelijk voor een hoop weerstand in de omgeving. "Het piept en kraakt aan alle kanten met de infrastructuur, de drukte op de wegen, geluidsoverlast en noem het maar op. En het is volgens mij niet per se noodzakelijk om naar die zeven miljoen te gaan."



Nuance

In 2019 trok het park nog 5,26 miljoen bezoekers. De Efteling-directie benadrukt overigens dat de groei naar zeven miljoen bezoekers geen doel op zichzelf is: het is slechts een scenario waar men rekening mee houdt. "Maar die nuance verdwijnt een beetje in de communicatie", merkt wetenschapper Cornelis.



"De buurtbewoners zien 'zeven miljoen' staan. Dan kan de Efteling zeggen: dat willen we niet per se, maar als je het voor elkaar hebt dat het mag, zou het zomaar kunnen dat er straks een ander directielid zit die het wel gaat doen. Die ruimte is er. Ik snap dat er wat terughoudendheid is vanuit de omgeving."