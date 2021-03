Allwetterzoo Münster

Foto's: strenge coronaregels in Duitse dierentuinen sinds heropening

De meeste dierenparken in Duitsland gaan deze week weer open na een maandenlange sluiting, hetzij onder strenge voorwaarden. Hoe verloopt een dagje Duitse dierentuin sinds de heropening? Looopings nam de proef op de som in dierenpark Allwetterzoo Münster.



De dierentuin in deelstaat Noordrijn-Westfalen laat alleen bezoekers toe met een online gekocht entreebewijs voor een specifiek tijdslot. Voor Duitsers is dat even wennen: zij zijn - in tegenstelling tot Nederlanders - gewend om gewoon kaartjes aan de kassa te kopen, ook in coronatijd. Dat kan nu niet meer.

Ook nieuw is dat entreekaarten niet alleen bij binnenkomst gescand moeten worden, maar ook bij vertrek. Zo weet het park precies hoeveel bezoekers er tegelijkertijd binnen zijn. De maximumcapaciteit is ver naar beneden bijgesteld.



Stewards

Voorheen was het dragen van een mond- en neusmasker alleen verplicht in overdekte locaties. Mondkapjes moeten voortaan voortdurend op, ook in de openlucht. Alleen tijdens het nuttigen van consumpties mogen ze af. Stewards zien er op toe dat iedereen zich aan de aangescherpte regel houdt.



Duitsland staat niet alle mondkapjes meer toe. Sinds eind januari mogen tegenwoordig alleen nog mondmaskers van de types FFP2 en (K)N95 gebruikt worden, of chirurgische mondkapjes. Niet-medische mondkapjes, die gangbaar zijn in Nederland, voldoen niet aan de Duitse eisen.



Restaurants

Binnenverblijven zijn niet meer toegankelijk. Dat geldt in Münster bijvoorbeeld ook voor het zeeleeuwentheater Robbenhaven - waarvan de ingang tijdelijk dienstdoet als verkooppunt - en het Aquarium. Dieren die binnen zitten, zijn daardoor vaak niet te zien. Ook restaurants blijven dicht. Er zijn wel enkele afhaalpunten geopend.



In Nederland is er nog geen zicht op een heropening van de pretparken en dierentuinen. Mogen Nederlanders de grens over om in Duitsland naar een dierenpark te gaan? De Nederlandse en de Duitse overheid raden dat ten zeerste af, maar in theorie is het mogelijk. Deelstaten als Noordrijn-Westfalen staan grensverkeer van maximaal 24 uur toe.



Quarantaineplicht

Het kabinet wil dat Nederlanders die terugkeren uit Duitsland tien dagen in thuisquarantaine gaan. Ze kunnen zich dan op dag vijf laten testen bij de GGD. Bij een negatieve testuitslag zou de quarantaineperiode kunnen eindigen. Er geldt echter nog geen wettelijke quarantaineplicht.