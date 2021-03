Kermis

Kermisexploitanten gaan deze week in zes steden demonstreren

De Nederlandse kermiswereld gaat donderdag in zes verschillende steden de straat op. Exploitanten vragen om een versoepeling van de coronamaatregelen. Ook eisen ze dat kermissen gelijkgetrokken worden met pretparken en dat de voorwaarden van een financieel steunpakket versoepeld worden.



In Amsterdam, Breda, Den Haag, Deventer, Groningen en Weert bieden kermisondernemers om 11.00 uur symbolisch hun lege agenda's en portefeuilles aan bij burgemeesters, wethouders en landelijke politici. Op die manier hopen ze op ludieke wijze aandacht te vragen voor hun schrijnende situatie.

Vorig jaar gingen slechts 150 van de 1400 kermissen door, melden de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders (Bovak) en de Nederlandse Kermisbond (NKB). "2021 belooft nog veel desastreuzer te worden dan 2020", waarschuwen ze.



Voorbereidingstijd

Vergunningsplichtige evenementen hebben een voorbereidingstijd nodig van zes tot tien weken. "Iedereen kan op z'n vingers natellen dat het kermisseizoen 2021 al voorbij is voordat het begonnen is."



De rek is eruit, weet Bovak-voorzitter Atze J. Lubach-Koers. "De willekeur in het overheidsbeleid is niet meer aan de achterban uit te leggen, de ons beloofde financiƫle hulp is niet nagekomen en onze portemonnees en agenda's zijn leeg."



Rechtszaak

Eerder werd gesproken over het aanspannen van een rechtszaak tegen de staat. Daar is voorlopig nog geen sprake van.