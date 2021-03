Kermis

Foto's: bijzondere reddingsoefening bij tientallen meters hoog reuzenrad

Een gigantisch reuzenrad in Antwerpen is afgelopen weekend gebruikt voor een spectaculaire oefening. Daarbij klommen leden van de Antwerpse brandweer naar de top van het rad om mensen te bevrijden. De reddingsoperatie, die zo'n anderhalf uur duurde, leverde spectaculaire plaatjes op.



Een ladderwagen van de brandweer haalt een maximale hoogte van 30 meter. Omdat reuzenrad The View hoger is, moet bij een eventuele evacuatie het klimteam ingezet worden. Nu de attractie gesloten is vanwege corona, kon zo'n situatie geoefend worden.

Het scenario: door een stroomstoring zaten vijf personen vast in de bovenste gondels van de attractie. Volgens de brandweer gaat het om een hoogte van 44 meter. De eigenaar van het rad beweert dat het gevaarte 50 meter hoog is.



Zinvol

De oefening liep goed af: alle 'slachtoffers' belandden zonder problemen met beide benen op de grond. Een woordvoerster van de brandweer noemt de gebeurtenis "zeker zinvol". "Want het is niet onrealistisch dat er ooit iets gebeurt met het reuzenrad."