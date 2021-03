Alton Towers Resort

Overheidsonderzoek brengt pretpark Alton Towers in verband met slavernij

Een overheidsonderzoek brengt het Engelse pretpark Alton Towers in verband met slavernij. Het attractiepark duikt op in een lijst van plekken die gebouwd zijn met slavernijgeld. De lijst werd opgesteld door Historic England, dat subsidies verstrekt aan in verval geraakte monumenten.



De overheidsorganisatie heeft onderzoek gedaan naar gebouwen, parken en toeristische attracties die een link hebben met de vroegere slavernij. Alton Towers is de meest bekende naam in het onderzoeksrapport, dat gefinancierd werd met belastinggeld. Het verslag kreeg de titel The Transatlantic Slave Economy And England's Built Environment.

Historic England dook diep in de geschiedenisboeken. Charles Chetwynd-Talbot, de vijftiende graaf van Shrewsbury, kocht het landgoed Alton Towers in 1801. De familie van zijn vrouw bezat twee plantages op Jamaica. Chetwynd-Talbot kreeg jaarlijks een deel van de opbrengst. Met dat geld nam het kasteel en de tuinen in de eerste helft van de negentiende eeuw flink onder handen.



Geen banden

Dat was voor Historic England dus reden genoeg om het huidige Alton Towers te verbinden aan slavernij. Het pretpark is daar niet gelukkig mee. Een woordvoerster laat aan Britse media weten dat het Alton Towers Resort vandaag de dag geen banden heeft met de vroegere eigenaren.



Het landgoed in Staffordshire is sinds de negentiende eeuw meerdere keren van de hand gegaan. Tegenwoordig wordt de trekpleister geƫxploiteerd door de toeristische groep Merlin Entertainments. De voorlichtster benadrukt dat iedereen welkom is in het park.