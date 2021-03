Efteling

Efteling verwijdert kookpot Monsieur Cannibale

Een onderdeel van de Efteling-attractie Monsieur Cannibale is gespot op een merkwaardige plek. Op een opslagterrein achter het Efteling Theater ligt één van de twaalf kookpotten van de bekende attractie. Het felrode object wordt echter niet weggegooid, meldt een woordvoerder.



"Na een onderhoudsbeurt keert de kookpot gewoon weer terug", vertelt hij. Opvallend genoeg ligt het gevaarte niet in de buurt van een werkplaats, maar op het zogenoemde Logistiek Evenementen Magazijn.

Over Monsieur Cannibale is al jaren veel te doen vanwege het vermeende racistische aspect van de attractie. Steeds meer mensen willen dat de Efteling een kannibaalfiguur bovenop de kookpottenmolen - met kroeshaar, dikke lippen, oorringen, grote voortanden en een lepel door zijn neus - weghaalt vanwege racistische stereotypen.



Tijdsgeest

De Efteling gaat naar eigen zeggen pas "bekijken of de attractie nog in de tijdsgeest past" als er groot onderhoud op de planning staat. Afgelopen zomer was de attractie bijna twee weken dicht voor onderhoud, maar toen veranderde er op het oog niets. Ook nu wordt Monsieur Cannibale verder niet aangepast, weet de woordvoerder.