Chessington World of Adventures Resort

Nieuwe vrijevaltoren Croc Drop mag open ondanks bezwaar van schoenenmerk Crocs

Schoenenmerk Crocs is niet blij met een nieuwe attractie in een Engels pretpark. Chessington World of Adventures opent komend voorjaar een 25 meter hoge vrijevaltoren met een krokodillenthema. De naam wordt Croc Drop.



Crocs, een beroemde fabrikant van lichtgewicht plastic schoenen, zag die term niet zitten. Het Amerikaanse bedrijf diende vorig jaar een bezwaar in tegen de titel Croc Drop, maar het Britse Intellectual Property Office gaf Crocs geen gelijk.

Daarom hoeft de naam van de drop tower niet aangepast te worden. Croc Drop, onderdeel van themagebied Forbidden Kingdom, werd gebouwd door de Italiaanse leverancier SBF-VISA. De attractie torent uit boven een 12 meter hoog beeld in de vorm van een opengesperde krokodillenbek.



Boze geesten

Het achtergrondverhaal gaat over de Egyptische krokodillengod Sobek, de beschermer van de Nijl, die bezeten is door boze geesten. Bezoekers moeten deelnemen aan een ceremonie om de geesten te verdrijven.



Croc Drop kwam in plaats van de thrillride Rameses Revenge, die eind 2019 werd afgebroken. Britse attractieparken mogen van de overheid weer open op maandag 12 april.