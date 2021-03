Heide Park Resort

Duitse pretparkmascotte is jaloers op dierentuinen: 'Ik ben ook een beer'

Het Duitse pretpark Heide Park vraagt zich af waarom dierenparken in Duitsland wél open mogen, maar pretparken niet. In een bericht op social media is te zien hoe de mascotte van het attractiepark, beer Wumbo, een oproep doet aan de regionale politiek.



Hij draagt een bord met de tekst "Ik ben ook een beer! Mogen wij nu ook open?", een verwijzing naar de beslissing om de regels voor dierentuinen te versoepelen. De meeste dierenparken in Duitsland zijn vanaf vandaag weer toegankelijk.

"We hopen dat we onze deuren snel voor jullie mogen openen", schrijft Heide Park onder de foto op Facebook. "Wat denk jij, Stephan Weil?" Weil is minister-president van de Noordwest-Duitse deelstaat Nedersaksen, waar Heide Park ligt.



Besmettingscijfers

Aan de heropening van de Duitse dierentuinen zijn strenge voorwaarden verbonden. Wanneer de besmettingscijfers in een regio toenemen, kan het zijn dat parken weer dicht moeten. De Duitse attractieparken hebben nog geen idee wanneer zij weer bezoekers mogen ontvangen.