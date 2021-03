Nieuws

Nederlandse pretparken en dierentuinen blijven dicht: kabinet geeft terrassen voorrang

Een heropening van de Nederlandse pretparken en dierentuinen zit er begin april nog niet in. Het demissionaire kabinet heeft besloten om de horecasector voorrang te geven. Dat lieten demissionair premier Rutte en coronaminister De Jonge vanavond blijken tijdens een persconferentie.



De huidige coronamaatregelen worden verlengd tot en met dinsdag 30 maart. Als het aantal coronabesmettingen afneemt, is er daarna ruimte voor versoepelingen op het gebied van de buitenterrassen, de detailhandel en het hoger onderwijs.

Over het heropenen van zogeheten doorstroomlocaties, waaronder attractieparken, dierentuinen en musea, wordt nog niet gesproken. Vermoedelijk zal de sector het belangrijke paasweekend - 2 tot en met 5 april - moeten missen, net als vorig jaar.



Keuzes maken

Waarom wel de terrassen, maar niet de pretparken? De Jonge: "Van alle sectoren is horeca de meest getroffen sector." Rutte: "De horeca is al heel lang dicht en dan zijn terrassen de eerste logische verruiming. Je moet daar keuzes in maken, je kunt niet alles tegelijk doen."



Brancheorganisatie Club van Elf publiceerde afgelopen week nog een brandbrief waarin gesmeekt wordt om een snelle heropening van de attractieparken, dierentuinen en musea. Volgens de vereniging kan dat namelijk volkomen veilig. Hoe reageert het kabinet daarop?



Gek eigenlijk

"Ik hoor heel veel sectoren zeggen: ik kan het echt helemaal veilig organiseren", aldus zorgminister De Jonge. "Je zou bijna denken: laat iedereen dan maar gewoon opengaan, want we kunnen het kennelijk allemaal zo veilig, gek eigenlijk dat er überhaupt nog patiënten in de ziekenhuizen liggen."



In werkelijkheid zorgt een heropening altijd voor een toename van het aantal besmettingen, vertelde De Jonge. "We weten dat als je contactmomenten organiseert, er altijd een deel daarvan toch niet helemaal veilig verloopt, hoe goed je het ook probeert te organiseren. En dat is geen verwijt, dat is gewoon de constatering en de ervaring."



Contactmomenten

Voorlopig wordt er dus gefocust op de terrassen en niet op de pretparken. "Als we een stap zetten, betekent dat dus dat we daar niet allerlei andere sectoren ook aan toe kunnen voegen, want dan zal het aantal contactmomenten sowieso veel te groot zijn."



Onze buurlanden zijn een stap verder. In België en Duitsland mogen de dierentuinen alweer open. Vanaf 1 april kunnen Belgen ook weer een dagje naar een pretpark. Nederlanders zijn daar in principe niet welkom: de grenzen blijven voorlopig dicht voor niet-noodzakelijke reizen.



Buitenland

Het dringende advies voor Nederlanders om niet naar het buitenland te reizen is verlengd tot en met donderdag 15 april. Op dinsdag 23 maart vindt er opnieuw een persconferentie plaats. Dan hoopt men iets te kunnen zeggen over de mogelijkheden voor de meivakantie en wellicht ook de zomervakantie.