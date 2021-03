ZooParc Overloon

Roemeen moet 10.000 euro betalen na inbraak bij Brabantse dierentuin

Twee Roemenen zijn veroordeeld tot een celstraf van enkele jaren na inbraken bij onder meer ZooParc Overloon. Eén van hen moet de Brabantse dierentuin bovendien 10.000 euro betalen om de schade te vergoeden.



Het duo brak met veel geweld in bij meerdere bedrijven in Oost-Brabant, weet Omroep Brabant. Bij de gewelddadige rooftocht werden onder meer sigaretten, kleding, telefoons, laptops en geld buitgemaakt.

De daders - allebei 32 jaar - hebben een crimineel verleden: ze zaten vaker in de cel voor diefstallen. Mede daardoor besloot de rechter gevangenisstraffen op te leggen van drieënhalf en tweeënhalf jaar.



Inbraakalarm

Eind 2019 kwam ZooParc Overloon twee keer in het nieuws vanwege nachtelijke inbraken: op 15 oktober en 2 november. In beide gevallen ging het inbraakalarm af, maar de daders waren al gevlogen toen de politie arriveerde.