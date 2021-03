Walibi Belgium

Dronebeelden van nieuwe achtbaan Kondaa in Walibi Belgium

Op YouTube zijn indrukwekkende beelden verschenen van Kondaa, de nieuwe achtbaan van Walibi Belgium. Een nieuwsgierige fan besloot met een drone langs het Belgische pretpark te vliegen. Vanuit de lucht is goed te zien hoe uitgestrekt de coaster in werkelijkheid is.



Bovendien geeft de video een goed idee van de manier waarop het bijbehorende Afrikaanse themagebied is ontworpen. Kondaa, gebouwd door de gerenommeerde fabrikant Intamin, verrees op een terrein dat eerder geen onderdeel was van het attractiepark.

Het filmpje werd gepubliceerd door YouTube-gebruiker David Sierra. Kondaa is de hoogste en snelste achtbaan van de Benelux. Het gevaarte is maar liefst 50 meter hoog. Volgens het pretpark bedraagt de topsnelheid tussen de 113 en 115 kilometer per uur.



Twee treinen

De opening van Kondaa komt steeds dichterbij. Inmiddels wordt de recordbrekende rollercoaster getest met twee treinen. Eerdere problemen met de ketting zijn opgelost. Een openingsdatum is nog niet bekend. Walibi Belgium gaat weer open op zaterdag 3 april.



In het themadeel is naast de achtbaan ook een kinderattractie met vliegtuigjes te vinden. Het gaat om de bestaande attractie Stunt Flight, die eerder in kindergebied Fun World stond. De nieuwe naam wordt Kondaala.