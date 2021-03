Madurodam

Stemmen voor Tweede Kamerverkiezingen kan ook in Madurodam

Een stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 kan ook in Madurodam. In het beroemde Haagse themapark is deze week een stembureau te vinden, bedoeld voor buurtbewoners. Het park nodigt omwonenden uit om "van het stemmen een uitje te maken".



Hoewel de miniatuurwereld zelf niet toegankelijk is, gaan de verkiezingen ook daar niet onopgemerkt voorbij. In een piepkleine Madurodam-straat is een bord met actuele verkiezingsposters verschenen, blijkt uit een foto op social media.

Madurodam is niet de enige toeristische attractie in Nederland waar gestemd kan worden: ook Het Spoorwegmuseum in Utrecht wordt gebruikt als stemlocatie. Daar is een evenementenzaal met de naam Wachtkamer 3de klasse getransformeerd tot stemlokaal.



Risicogroep

Vanwege de coronacrisis kan er dit jaar op drie verschillende dagen gestemd worden: maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart. De eerste twee dagen zijn bedoeld voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot een risicogroep behoren.