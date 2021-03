Madurodam

Madurodam start met afhaalmaaltijden

Het Haagse themapark Madurodam biedt voortaan afhaalmaaltijden aan. Tijdens de coronasluiting kunnen buurtbewoners elke week kiezen uit twee verschillende gerechten. Die kosten 7,50 euro per maaltijd.



Vanwege het coronavirus is Madurodam al sinds halverwege december gesloten voor publiek. Een nieuwe openingsdatum is nog niet bekend. Dankzij de nieuwe maaltijdservice heeft het park toch wat inkomsten.

Deze week staat paelle met zalm, garnalen, mosselen, groenten en saffraanrijst op het menu. Ook is er een vegetarische optie: geroosterde aubergine met bulgur, feta, groenten en walnoten.



Mailen

"Voor iedereen die van lekker, gezond en gemakkelijk houdt", laat Madurodam weten. Bestellen kan door uiterlijk maandag te mailen naar [email protected] Afhalen kan woensdag 10 maart van 14.00 tot 20.00 uur en donderdag 11 maart tussen 08.00 en 20.00 uur.