Nieuws

Attractieparken sturen brandbrief aan kabinet: 'Burgerlijke ongehoorzaamheid lijkt toe te nemen'

Voor de Nederlandse pretparken, dierentuinen en musea is de maat vol. Zij willen zo snel mogelijk toestemming van het kabinet om weer open te gaan. In een brandbrief vraagt brancheorganisatie Club van Elf om een "spoedige opening van professionele dagrecreatie".



"In de sector staan 60.000 getrainde medewerkers paraat om gasten opnieuw op anderhalve meter te ontvangen in een gecontroleerde omgeving met de juiste hygiënemaatregelen en duidelijke communicatie", aldus de vereniging.

De brief, ondertekend door Walibi-directrice en Club van Elf-voorzitster Mascha van Till, is gericht aan de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken en Klimaat.



Efteling

Bij de Club van Elf zijn 24 Nederlandse dagattracties aangesloten, waaronder de Efteling, Duinrell, Diergaarde Blijdorp, Artis, Attractiepark Slagharen, Burgers' Zoo, Ouwehands Dierenpark, Wildlands Adventure Zoo Emmen, Walibi Holland, Toverland, Avonturenpark Hellendoorn en Madurodam.



De Club van Elf suggereert dat het gesloten houden van de pretparken en dierentuinen kan leiden tot onveilige momenten. "Mensen gaan spontaan op stap en de anderhalve meter komt vaak in het gedrang. Vaak is er beperkt inzetbare publieke handhaving wat leidt tot ongecontroleerde situaties. Burgerlijke ongehoorzaamheid lijkt toe te nemen naarmate het perspectief op ontspanning uitblijft."



Druk verminderd

Het heropenen van de pretparken en dierentuinen kan dat voorkomen, beweert de club. "Door goed overleg met de veiligheidsregio's en burgemeesters en het constant bijstellen en verbeteren van de maatregelen is vorig jaar een veilige omgeving gecreëerd. Zo werd vorig jaar de druk op de publieke ruimte zoals in stadsparken en op stranden verminderd."



Ook uit financieel oogpunt is het opengooien van de branche van levensbelang, schrijft Van Till. "Door op korte termijn veilig te openen, kunnen wij de verliezen in 2021 pogen te beperken. Opening op korte termijn zal de beste steun zijn die de overheid deze normaal zo gezonde seizoensgebonden sector kan bieden. Het seizoen loopt voor ons van eind maart tot eind oktober."



Seizoensgebonden

Een opvallende uitspraak, aangezien de meeste leden van de Club van Elf vandaag de dag helemaal niet meer seizoensgebonden zijn. Sterker nog: zeventien van de 24 trekpleisters zijn normaal gesproken het hele jaar door geopend.



Van Till gaat in haar brief niet in op het grootste bezwaar van het kabinet om de pretparken en dierentuinen te openen, namelijk het toenemende aantal reisbewegingen. Veel Nederlanders zullen immers een dagje op pad gaan met vrienden van buiten hun huishouden. Dat vergroot de kans op de verspreiding van het coronavirus.



Sociale cohesie

Wel meldt de Club van Elf dat het heropenen van de recreatiesector kan zorgen voor "gezond sociaal-maatschappelijk herstel en meer onderling begrip en sociale cohesie in de samenleving".