Het Spoorwegmuseum

Spoorwegmuseum wordt toetslocatie voor middelbare scholieren

Het Spoorwegmuseum in Utrecht is vanaf woensdag geopend als een toetslocatie voor middelbare scholieren. Leerlingen van het Utrechtse St. Bonifatiuscollege mogen hun toetsen maken tussen de treinen en in de wachtkamers en expositieruimtes van het museum.



De school is blij met de samenwerking. "Zo kunnen onze leerlingen op anderhalve meter afstand en in alle rust hun toetsen maken", vertelt rector Hanneke Schreuder aan het AD. Ze hoopt dat zij zo "toch een unieke en onvergetelijke herinnering aan deze coronatijd overhouden".

De scholieren nemen plaats in ruimtes die normaal gesproken gebruikt kunnen worden voor congressen, zoals de klassieke wachtkamers, de stationschefwoning, het stationwachtershuis en zalen met namen als Bedrijfsschool en De Centrale.



Fietsen

Niet alle leerlingen krijgen de kans om toetsen te maken in Het Spoorwegmuseum. Er is ruimte voor maximaal 180 personen. De school ligt op zo'n vier minuten fietsen van de dagattractie.