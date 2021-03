Efteling

Efteling gaat gezond eten aanprijzen met speciaal label

De Efteling gaat duidelijker aangeven welke etenswaren bezoekers moeten kiezen als ze op zoek zijn naar iets gezonds. Het attractiepark lanceert daarvoor een nieuw label met de naam De Betere Keuze. Het initiatief moet de gezondere opties bij de horecagelegenheden in het park inzichtelijker maken.



Assortimentsmanager Michiel van Kempen vindt het belangrijk om niet "alleen de snoeptomaatjes" aan te prijzen. Het is de bedoeling om in elke productgroep een gezonder alternatief te kunnen aanbieden, dus ook op het gebied van bijvoorbeeld frituursnacks.

"Je kunt wel een salade aanbieden in de snackbar, maar gasten komen hier juist voor friet en snacks", weet Van Kempen. Wanneer verdient een product het label? "Als het op basis van voedingswaarden beter is dan vergelijkbare producten uit dezelfde categorie. Bijvoorbeeld omdat er minder suiker in zit of omdat het meer vezels bevat. En we gaan de mogelijkheid bieden om te kiezen voor meer groenten in plaats van koolhydraten."



Pannenkoek

In de praktijk kan dat bijvoorbeeld een volkoren pannenkoek met vers fruit in plaats van stroop zijn, of een groentewrap in plaats van brood. Het concept werd ontwikkeld na overleg met het Voedingscentrum.



De Efteling merkt dat gezonde voeding tijdens een dagje uit alsmaar belangrijker wordt. "We willen hierin voorzien en onze verantwoordelijkheid nemen." De manager realiseert zich dat bezoekers vooral lekker willen eten. "Dat betekent dus wél dat broodje worst, maar dan met een volkoren broodje en een verse tomatensalsa in plaats van saus."